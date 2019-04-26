

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق عبر حسابها على "إنستجرام" أول صور لها من كواليس مسلسل حدوتة مُرة، المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني 2019، على قناة القاهرة والناس.

وظهرت غادة عبد الرازق في الصورتين بجلباب بلدي، وفي إحداهما تحمل طفلا.

وانهالت تعليقات نجوم الفن على الصورتين بينهم فيفي عبده وعمرو سعد ودينا وهند صبري.

يشار إلى أن مسلسل حدوتة مُرة بطولة غادة عبد الرازق، ومحمد شاهين، وأحمد صفوت، وعايدة رياض، وولاء الشريف، ومن تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج ياسمين أحمد.

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