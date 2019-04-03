محمد رمضان يحتل الترند رقم واحد بالقمر و5 ملايين مشاهدة فى 4 أيام

استطاع كليب الأسطورة محمد رمضان "القمر" أن يحتل الترند رقم واحد بموقع الفيديوهات يوتيوب، فيما استطاع الكليب أن يقترب من 5 مليون مشاهدة وذلك في 4 أيام فقط من طرحه

كليب محمد رمضان " القمر" من إخراج ياسر سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وعرض الكليب للمرة الأولى فى حفله الغنائى الذى أقامه بساحة مركز المنارة فى التجمع الخامس