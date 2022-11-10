السيطرة على حريق ديكور مسلسل نيللي كريم لرمضان 2023

كشف المنتج جمال العدل عن السيطرة علي حريق محدود نشب داخل موقع تصوير مسلسل “عملة نادرة” الذي تقوم ببطولته الفنانة نيللي كريم، ومن المقرر عرضه ضمن موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2023، نافياً ما تردد عن احتمال تأجيل تصوير العمل بعد الحريق وأشار جمال العدل في توضيح رسمي أن شركة العدل جروب قامت ببناء ديكورات ضخمة تجسد قرية كاملة لتصوير المسلسل، ونشب حريق داخل أحد المباني الصغيرة، وتمت السيطرة عليه دون وقوع أي خسائر.