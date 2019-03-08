قرر الموسيقار العالمى عمر خيرت إلغاء حفلاته الخاصة بشهر إبريل المقبل، حيث كان مقررا أن يقدم خيرت حفلتين خلال الشهر، واكتفى بحفلتين فقط يومي 12 و13 مارس المقبل، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، كذلك تقرر إلغاء حفلتي شهر مايو، والذى كان من المفترض ان يقدمهما خيرت على مسرح سيد درويش فى الأسكندرية .

وجاء قرار الإلغاء نظرا لاقتراب شهر رمضان المبارك مع بداية شهر مايو المقبل، بالإضافة إلى إنشغاله بالموسيقى التصويريه بفيلم "الممر" بطولة النجم أحمد عز، والمقرر طرحه بدور العرض السينمائى فى عيد الفطر المقبل .