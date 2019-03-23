مقتل جاستن كارتر بطلق ناري خلال تصوير آخر أعماله

لقي المغني الأميركي جاستن كارتر حتفه في حادث إطلاق نار أثناء تصوير فيديو كليب أغنيته الجديدة، بعد أيام فقط من تعاقده مع شركة إنتاج Triple Threat Management، لإطلاق أحدث أغانيه.

وذكرت صحيفة"ديلي ميل" البريطانية أن المغني البالغ من العمر 35 عامًا توفي نتيجة طلقة نارية من بندقية كانت في حوزته أثناء تصوير الفيديو في شقته بهيوستن بولاية تكساس.

وقال مارك أثيرتون المتحدث باسم الشركة إن البندقية التي تسببت في وفاته العرضية كانت هي نفسها التي كان من المقرر استخدامها في تصوير فيديو موسيقي.

يُذكر أن كارتر أصدر 6 أغانٍ على الأقل منذ أواخر عام 2018، وتعتزم شركة Triple Threat Management الإفراج عن بقية موسيقاه، مع عائدات تذهب إلى عائلته، بما في ذلك ابنته الصغيرة.