كيم كارداشيان تنهار بالبكاء بسبب خوفها من مرض قاتل

انهارت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان، من البكاء في أحدث حلقات برنامجها التليفزيوني الواقعي، وذلك بعدما علمت أنها قد تعاني من مرض قاتل.

وقالت "كيم" التي تعاني من مرض "الصدفية"، في برنامجها الشهير "Keeping up with the Kardashians"، إنها خائفة من الإصابة بمرض "الذئبة"، بعدما أشارت إلى أنها تشكو من أعراض مثل الإعياء وألم في المفاصل، وهو ما جعلها تجري بعض الفحوص الطبية للاطمئنان على صحتها.