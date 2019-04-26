برومو «مملكة الغجر» يحقق 2 مليون مشاهدة على فيسبوك

حقق البرومو الرسمي لمسلسل " مملكة الغجر"، مشاهدات عالية، بلغت نحو 2 مليون مشاهدة على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك بعد أن تم طرحه من عدة أيام، استعدادًا لعرضه خلال شهر رمضان المقبل.

و بدأت عدد من القنوات الفضائية التي حصلت علي حق عرض المسلسل خلال شهر رمضان، بعرض البرومو عبر شاشاتها، ومنها قناة النهار.

وعلى الجانب الآخر، يقوم حاليا المخرج عبد العزيز حشاد بتصوير عدد من المشاهد في ديكور خاص في احدى الفيلل بمنطقة شبرامنت بالهرم، بمشاركو فيفي عبده، وحورية فرغلي وعدد من الممثلين.

ومسلسل "مملكة الغجر" يتناول حياة "الغجر" بشكل جديد ويقدم لأول مرة علي مستوى الحوار والصورة والملابس والديكور، وهو من تأليف الكاتب محمد الغيطي، وإخراج عبد العزيز حشاد، وإنتاج شركة الذهب للانتاج الفني بالتعاون مع نقابة المهن السينمائية، ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين منهم: فيفي عبده وحورية فرغلى، وسامح الصريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحازم سمير، وميار الغيطي، وعزة مجاهد

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