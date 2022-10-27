وفاة المخرج العراقي فيصل الياسري

توفي المخرج العراقي الشهير فيصل الياسري، اليوم الخميس، في العاصمة الأردنية عمّان، عن عمر ناهز 89 عاما، وفق ما أعلنت أسرته. وقالت زوجة الراحل، الفنانة هند كامل، في منشور على حسابها في "فيسبوك"، إنه سيتم نقل جثمان الياسري إلى بغداد، على أن يتمّ الإعلان عن تفاصيل العزاء في وقت لاحق. ونعى وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي، حسن ناظم، إلى الأوساط الثقافية والفنية رحيل الياسري، قائلا: "الفنان الراحل قدّم مسيرةً ثقافيةً طويلة من الفن والإبداع، في الدراما التلفزيونية والسينمائية، ويُعد واحداً من كبار شخصيات الفن والثقافة العراقية والعربية". وأضاف ناظم، في بيان النعي: "الدراما العراقية والعربية خسرت أيقونة وقامة فنية، نجحت في تقديم أبرز وأنجح الأعمال الفنية".