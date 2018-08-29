

هنأت الفنانة الشابة رشا مهدى، الفنان محمد إمام بحفل زفافه، والذى عقده مساء أمس بحضور عدد كبير من الفنانين بالساحل الشمالى، وأحياه الهضبة عمرو دياب.

وقالت رشا فى تهنئتها لمحمد إمام: "مع أجمل عريس في الدنيا ومع أجمل نجوم في الكوكب.. ألف مبروك يا حبيبي كان يوم جميل أوى اتبسطنا ربنا يسعدكم".

واحتفل محمد إمام بحفل زفافه على نوران طلعت من خارج الوسط الفنى، وذلك بإحدى القرى السياحية فى الساحل الشمالى بحضور الأهل والأصدقاء وعدد كبير من الفنانين الذين تم توجيه الدعوة لهم، حيث تواجد معظمهم فى الساحل الشمالى من أجل قضاء اجازاتهم الصيفية، وحضور حفل الزفاف، ووجه الزعيم عادل إمام ونجلاه محمد ورامى الدعوة إلى 300 شخص لحضور حفل الزفاف الذى فرضت عليه عائلة الزعيم السرية التامة، حيث طلبوا من المدعوين عدم الإفصاح عن تفاصيل حفل الزفاف وموعده ومكانه.