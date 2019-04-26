يوسف الشريف يعلن موعد تصوير مسلسله الجديد

كد الفنان يوسف الشريف، في تصريحات صحفية له اليوم- أنه كان يتمنى التواجد في الماراثون الرمضاني المقبل 2019.

وقال "الشريف": "نفسي أبقى موجود في رمضان السنادي.. مفتقد جداً ردود أفعال الناس على المسلسلات اللي بعملها في رمضان.. بس مبحبش أعمل أي حاجة عشان أبقى موجود وخلاص.. المسلسل القادم أنا مصمم عليه من بعد نجاح كفر دلهاب.. مسلسل صعب جدا وهيستخدم في تنفيذه تقنيات لأول مرة هتستخدم في مصر".

وتابع: "المسلسل أخد وقت طويل جدا في كتابته وتحضيره بس أخيرا أتحدد ميعاد بداية التصوير في أول شهر أكتوبر اللي جاي أن شاء الله.. أوعد الناس إني هبذل أقصى مجهود عشان يطلع المسلسل بالشكل اللي يليق بذوق المشاهدين"

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