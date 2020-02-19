مقتل مغني راب شهير بالرصاص في عملية سطو مسلح داخل منزله
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مقتل مغني راب شهير بالرصاص في عملية سطو مسلح داخل منزله

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العرب اليوم - مقتل مغني راب شهير بالرصاص في عملية سطو مسلح داخل منزله

مقتل مغني راب شهير
واشنطن ـ العرب اليوم

قتل مغنى الراب الأمريكي الشهير بوب اسموك بالرصاص في عملية سطو مسلح فيما يبدو لسرقة منزله في وقت مبكر من صباح الأربعاء. كان الفنان الصاعد البالغ من العمر 20 عامًا في منزله بهوليوود هيلز عندما اقتحم رجلان ملثمان بيته في حوالي الساعة الرابعة والنصف صباحًا ، وفق ما أفادت TMZ.

وفتح المشتبه بهما النار على مغني الراب الصاعد وتركاه بجروح خطيرة قبل أن يهربا مشيًا على الأقدام. تم نقل مغني الراب إلى مركز Cedars-Sinai الطبي في غرب هوليوود ، حيث أعلن وفاته. فيما لم تتمكن الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على مرتكبي الحادث بعد فرارهما من منزل المجني عليه.

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مقتل مغني راب شهير بالرصاص في عملية سطو مسلح داخل منزله مقتل مغني راب شهير بالرصاص في عملية سطو مسلح داخل منزله



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