مادلين طبر تؤكد أن رفض الأعمال الغير هادفة دور كل فنان لتحقيق التنمية المستدامة

قالت الفنانة مادلين طبر، إن كل فنان له دور كبير فى تحقيق التنمية وهى من خلال رفضه للأعمال المسفة والغير هادفة، وضرورة مشاركته فى الأعمال الفنية التى لها عائد كبير على الوطن.

وأضافت خلال كلمتها فى مؤتمر "أفريقيا فى عيون العالم"، أنه هناك دور كبير على صناع السينما، حتى تنهض بالصناعة، موضحة أنه هناك بشائر للتنمية فى عهد الرئيس السيسى ووضع مصر على الخريطة العالمية وسيضع مصر وصناعة السينما على طريق التنمية المستدامة.

وقال على رضوان رئيس المؤتمر، إن هناك عدد من المحاور الهامة على أجندة المؤتمر فى ظل رئاسة مصر للإتحاد الأفريقى منها توطيد علاقة مصر بالتجمعات الإقتصادية الإقليمية والشراكات الإستراتيجية الإفريقية وتنمية وتبادل استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتهيئة المناخ للاستثمار من خلال تطوير صناعة السياحة والارتقاء بمستوى التعليم، وأيضا دور المرأة الأفريقية فى تحقيق أبعاد التنمية المستدامة.