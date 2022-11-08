وفاة الممثل البريطانى الشهير ليزلى فيليبس عن عمر 98 عامًا بعد صراع مع المرض

توفى النجم البريطانى ليزلى فيليبس، اليوم الثلاثاء، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر يناهز 98 عامًا، والأجيال الجديدة تعرف الممثل الكبير بأدائه لصوت قبعة الفرز فى سلسلة الأفلام الشهيرة هارى بوتر، وتأتى وفاته بعد وقت قصير من وفاة الممثل البريطانى روبرت جرينت، الذى قام بدور "رون ويزلى" فى سلسلة أفلام هارى بوتر "Harry Potter".

فيليبس، نجم مثل فى 150 فيلمًا، تعرض لجلطة دماغية هددت حياته فى عام 2015، وكان يتعافى فى منزله خلال السنوات القليلة الماضية، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

كان أسطورة السينما المولود فى توتنهام لا يزال يمارس التمثيل قبل السكتة الدماغية، حيث قجم صوت قبعة الفرز لأفلام هارى بوتر ومثل فى العديد من الأعمال الدرامية التلفزيونية البريطانية بما فى ذلك الغاز روث ريند، ومسدس وأجاثا كريستى ماربل.

ولد فى 20 أبريل 1924 فى عائلة من الطبقة العاملة وظهر لأول مرة فى فيلم كطفل فى الثلاثينيات، ويُعتقد أنه الممثل الوحيد الذى كان ما زال على قيد الحياة والذى قدم عرضًا فى استوديوهات باينوود فى الأسبوع الأول بعد الافتتاح فى عام 1936.

خلال الحرب العالمية الثانية، تم تكليفه فى عام 1943 كملازم ثان فى المدفعية الملكية، وتم نقله إلى مشاة دورهام الخفيفة فى عام 1944، وأدار فيليبس ظهره لمسيرة هوليوود لينضم إلى فريق أفلام carry on وليكون مع زوجته، بينى بارتلى وأطفالهما الأربعة الذين عادوا إلى إنجلترا، وكشف لاحقًا أنه يحب أن يكون "محبوبًا" من قبل الجمهور.