توفي اليوم الأحد الموسيقار المصري محمد سلطان بعد تعرضه لسكتة قلبية تم نقله على إثرها لمستشفى القصر العيني بالقاهرة اليوم.

وبعد إجراء الكشف عليه في المستشفى لفظ أنفاسه البريئة بعد مسيرة حافلة بالانجازات.

وولد الموسيقار محمد سلطان، في مدينة الإسكندرية عام 1937، حاز على درجة الليسانس في الحقوق عام 1960، شارك في بطولة عدة أفلام منها عائلة زيزي، من غير ميعاد قبل أن يتفرغ للتلحين.

وقام محمد سلطان بوضع العديد من الألحان لأغاني الفنانة فايزة أحمد التي كانت زوجته، ومن أهم ألحانه أغنية: غريب يا زمان ورسالة إلى امرأة، بالإضافة إلى ذلك قام بالاشتراك في الموسيقى التصويرية في عدد من الأفلام السينيمائية منها الراقصة والسياسي وسمارة الأمير.