وفاة الفنان المصري عبد العاطي صالح

توفي الفنان المصري عبد العاطي صالح، صباح اليوم السبت، بعد معاناة كبيرة من المرض في الآونة الأخيرة وشارك الفنان المصري عبد العاطي صالح في عدد كبير من الأعمال الفنية، أبرزها: مسلسل "نسر الصعيد"، و"لأعلى سعر"، و"يونس ولد فضة"، و"الإمام الغزالي"، و"يوم من الأيام"، و"أيام الحب والشقاوة"، و"القاهرة 2000"، و"شخلول"، و"الإمام محمد عبده"، و"كناريا وشركاه"، و"زمن عماد الدين"، و"الدعاة"، و"طيور الشمس"، و"عفاريت السيالة"، و"فارس الرومانسية"، وغيرها من الأعمال المتميزة.