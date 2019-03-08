شبكة cw تنهى مسلسل arrow بعد الموسم الثامن

كشفت شبكة قنوات CW عن أن الموسم الثامن مسلسل Arrow سيكون الأخير، ومن المقرر أن يضم الموسم الأخير 10 حلقات، ولم يكشف بعد عن الموعد المحدد لطرحه، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".