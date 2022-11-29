وفاة الممثل الأمريكي كلارنس جيليارد جونيور

رحل الممثل الأمريكي كلارنس جيليارد جونيور، عن عمر ناهز الـ66 عاما، وتم تأكيد نبأ الوفاة في بيان صادر عن جامعة نيفادا، بلاس فيجاس، التي كان يعمل بها أستاذا للسينما والمسرح، في كلية الفنون الجميلة، ولم يتم إعلان أية تفاصيل أخرى عن الوفاة.

وقالت هيذر أديسون رئيسة قسم الأفلام في UNLV: "كان البروفيسور جيلارد منارة للضوء والقوة لكل من حوله، وعندما كنا نسأله عن حاله، كان يقول بمرح إنه مبارك، لكننا حقا نحن الذين باركنا أن نكون زملائه وطلابه لسنوات عديدة، نحبك وسنفتقدك كثيرًا، أستاذ جي".

جيليارد، هو ممثل سينمائي وتلفزيوني ومسرحي، ترك انطباعا دائما في ثمانينيات القرن الماضي بعد سلسلة من الظهور التليفزيوني، حيث ظهر لأول مرة في فيلم Sundown في "Top Gun" و"Die Hard" عام 1989.

وظهر الممثل الامريكي في 85 حلقة من مسلسل "ماتلوك" قبل مغادرته المسلسل في عام 1993، وظهر في جميع حلقات المسلسل الثمانية البالغ عددها 196 حلقة، بعد النهاية في عام 2001، واصل جيلارد التمثيل في العديد من الأفلام والبرامج التلفزيونية.

وعاد جيليارد إلى الأوساط الأكاديمية في وقت لاحق من حياته، وانضم إلى قسم المسرح في جامعة نيفادا، لاس فيجاس كأستاذ مشارك في عام 2006، وعمل جيليارد أيضًا كمنتج ومخرج، وأدار حلقة من "ووكر، تكساس رينجر"، كان جيلارد متزوجًا سابقًا من كاثرين دوتكو، تزوج من إيلينا جيلارد في عام 2001.

واشتهر جونيور بأدواره في أفلام "Texas Ranger" و"Walker"، بالإضافة إلى دوره في الفيلم الشهير "Die Hard" مع النجم بروس ويليس.