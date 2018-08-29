جلسة تصوير لنجم بوليود جورميت شودهارى بـnew look مبهر



خضع النجم الهندي جورميت شودهاري لجلسة تصوير جديدة ظهر بها نجم هوليوود بـ new look خاطف للأنظار وذلك بعد أن ظهر بشعر طويل ، و أناقة مذهلة جعلته محط تركيز وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ، حيث يجد جورميت أن " كل يوم هو بمثابة أسبوع موضة و العالم هو منصة العرض " وهو ما يؤكد حرصه الشديد علي الظهور بكامل أناقته .



واليوم نكشف عن دور الأزياء الصانعة لإطلالة جورميت شودهاري ، حيث اختار قميصه من مجموعة تصميمات " Genes Lecoanet Hemant " ، والبنطلون اختاره من مجموعه " Punit Arora " ، و اختار جورميت حذاءه من " Gucci " في حين كانت ساعة اليد التي ارتداها من " diesel " .

يذكر ان جورميت شودهاري ينتظر عرض فيلمه الجديد " Paltan " 7 سبتمبر المقبل ، و تدور احداثه حول الحرب الهندية الصينية عام 1962.