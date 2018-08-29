جلسة تصوير لنجم بوليود جورميت شودهارى بـnew look مبهر

خضع النجم الهندي جورميت شودهاري لجلسة تصوير جديدة ظهر بها نجم هوليوود بـ new look خاطف للأنظار وذلك بعد أن ظهر بشعر طويل ، و أناقة مذهلة جعلته محط تركيز وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ، حيث يجد جورميت أن " كل يوم هو بمثابة أسبوع موضة و العالم هو منصة العرض " وهو ما يؤكد حرصه الشديد علي الظهور بكامل أناقته .
واليوم نكشف عن دور الأزياء الصانعة لإطلالة جورميت شودهاري ، حيث اختار قميصه من مجموعة تصميمات " Genes Lecoanet Hemant " ، والبنطلون اختاره من مجموعه " Punit Arora " ، و اختار جورميت حذاءه من " Gucci " في حين كانت ساعة اليد التي ارتداها من " diesel " .
يذكر ان جورميت شودهاري ينتظر عرض فيلمه الجديد " Paltan " 7 سبتمبر المقبل ، و تدور احداثه حول الحرب الهندية الصينية عام 1962.
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ظهرت المُغنية العالمية ليدي غاغا، بإطلالة جريئة، عندما كانت في طريقها لاستديو"Paris' Photo" في العاصمة الفرنسية باريس. وعلى الرغم من أنها ابتعدت عن الاطلالات الصادمة والغريبة، بعد أن وصلت إلى عمر الـ30، إلا أنه على ما يبدو فقد عادت ليدي غاغا إلى طبيعتها فقد جذبت الأنظار إلى اطلالتها الأخيرة في باريس، حيث ظهرت ترتدي معطفا من البولي كلوريد الفينيل الأنيق مع حزام معدني أخضر رائع منسق مع الجزء العلوي تحته معطفها. وصففت شعرها على شكل كعكة صغيرة عند مؤخرة رقبتها وكانت تبرز مظهرها الطبيعي الجميل باستخدام المكياج البسيط. وتزينت بالأقراط الضخمة ذات الأحجار الملونة التي تنسق مع ألوان ملابسها، وأكملت غاغا إطلالتها بزوج من أحذية الكاحل السوداء ذات كعب ضخم وعال بينما كانت تمسك بحقيبة يد أنيقة بحلقة ذهبية لإضفاء مظهر مثالي. وقبل رحلتها إلى باريس بفترة وجيزة، ظهرت النجمة الشهيرة
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