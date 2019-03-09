أنباء عن إصابة عادل إمام بأزمة صحية شديدة

ترددت أنباء عن إصابة الفنان المصري الكبير عادل إمام بأزمة صحية شديدة يتكتم أفراد عائلته عن تفاصيلها.

وقد تسببت هذه الأزمة الصحية في تعطيل تصوير مسلسل الزعيم الجديد، والذي يحمل اسم “فلانتينو”، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان القادم.

حيث كان من المفترض أن يصور الزعيم مشاهده يوم الاثنين الماضى، لكنه لم يأت للتصوير فى مدينة الإنتاج الإعلامي، وهو ما دفع صناع العمل لإنهاء التصوير، وحددوا موعد استئنافه يوم الخميس.

لكن الفنان الكبير لم يحضر لموقع التصوير للمرة الثانية بسبب تعبه الشديد، وحتى الآن لن يتم تحديد موعد استئناف تصوير مشاهد المسلسل.

ويشارك في بطولة مسلسل “فلانتينو” كل من الفنانة دلال عبد العزيز، والفنانة داليا البحيري، والفنانة وفاء صادق، والفنان طارق الابياري، والفنانة هدى المفتي، والفنان محمد كيلاني، والفنانة رانيا محمود ياسين، والفنانة الهام عبد البديع، والفنان سليمان عيد، والفنانة بدرية طلبة، والفنان أحمد فريد، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.