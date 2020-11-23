نقابة التمثيل تقرر إيقاف محمد رمضان عن العمل بعد إتهامه بالتطبيع

نقابة التمثيل تقرر إيقاف محمد رمضان عن العمل بعداتهامه بالتطبيع اجتمع اليوم الاثنين، اتحاد النقابات الفنية،لاتخاذ قرار حاسم في الجدل المثار حول الفنان محمد رمضان، بعد ظهوره مع مشاهيرإسرائيليين في حفل بمدينة دبي، مما جعل الجمهور يتهمه بالتطبيع، وقال الفنان منير مكرم عضو نقابة المهنالتمثيلية، في تصريح خاص لـ”القاهرة 24″، إن نقابة المهن التمثيلية قررت وقفالفنان محمد رمضان عن العمل بشكل رسمي، وتم تحويله إلى التحقيق في أول أسبوع منشهر ديسمبر المقبل.