انتهى المطرب هيثم شاكر من تصوير أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "متوصنيش" ضمن أغانى ألبومه الجديد الذى يستعد لطرحه خلال الأيام المقبلة، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع شريف مكاوى، ومن إخراج المخرج اليونانى يانس ديمولتساس.