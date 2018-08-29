وفاة خالة سلاف فواخرجى بعد أقل من شهرين على رحيل والدتها



نعت الفنانة سلاف فواخرجى، خالتها " عفاف أديب" التى رحلت أمس الثلاثاء بعد أقل من شهرين على وفاة والدتها.



وكتبت سلاف، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك"، قائلة: " من أيام طلبتي تشوفيني، قلتيلي ابتسام بتاخدني معها بكل مشوار ، وين ماراحت بتاخدني معها ، ليش هالمرة ما اخدتني هالجملة ماراحت من بالي، وحسيتك ناطريتها وخفت يكون طلبك لتشوفيني وتودعيني خالتي عفاف رفيقة ابتسام ورفيقتي وأمي بعد أمي كنتوا من الصغر سوا ، لحظة بلحظة ، توأم روح ، وبقيتوا ورحتوا سوا بحبك كتير عفاف أديب".

يذكر أن النجمة السورية سلاف فواخرجى تعود للدراما المصرية بعد غياب 8 سنوات بمسلسل "خط ساخن"، والذى خرج من موسم رمضان الماضى، وتنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة، عقب انتهاء عدد قليل للغاية من مشاهدها المتبقية، ويشاركها البطولة النجمين حسين فهمى ونضال الشافعى، ومن الفنانين الشباب يتواجد ميدو عادل وسهر الصايغ وثراء جبيل ونرمين ماهر ومحمود الجابرى وشريف الطيب، وتأليف فوزية حسين.