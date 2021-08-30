توفي اليوم المخرج المصري كريم ضياء الدين عن عمر ناهز 76 عاماُ وأعلنت الفنانة شريهان عبر صفحتها الرسمية على تويتر وفاة المخرج كريم ضياء الدين قائلة: "بسم الله الرحمن الرحيم "يا أيتها النّفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي" صدق اللـه العظيم. انتقل الى رحمة الله تعالى، والد ابناء أختي الوسطى هويدة، الغالي المرحوم المخرج کریم ضياء الدين." والمخرج الراحل من مواليد 1946، تخرج من المعهد العالي للسينما قسم الاخراج عام 1967، عمل مساعد مخرج مع والده المخرج المصري أحمد ضياء الدين فور تخرجه مخرج بالتلفزيون حيت يخرج الأفلام التسجيلية والروائية. شارك في أفلام سينمائية عديدة، منها فيلم المراكبي، بالإضافة إلى مسلسل ديدي ودوللي، وتعد أشهر أعماله السينمائية إسماعيلية رايح جاي.