توفي الفنان الشعبي "عبده محمد ناجي سامر" والمعروف في الأوساط المجتمعية والفنية بـ"عبده الضابح" في محافظة إب "وسط البلاد".وقالت مصادرإن الفنان الشعبي “عبده الضابح”؛ كما أسماه الاعلامي الراحل يحي علاو، في برنامجه “فرسان الميدان” توفي مساء أمس في محافظة إب.

وبحسب مصادر فنية فإن الفنان “عبده الضابح” قاوم الجوع والموت بأنامل من روحه وقلبه المتعب دون أن تلفت إليه الجهات المعنية بالتزامن مع تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد منذ ست سنوات.