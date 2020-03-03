أول ظهور للفنانة فريدة سيف النصر بعد شفائها من ورم فى الوجه

فى أول ظهور لها بعد مرضها وتورم وجهها، شاركت الفنانة فريدة سيف النصر متابعيها بفيديو لها عبر حسابها بموقع "فيس بوك"، مؤكدة عدم إصابتها بمرض السرطان أو فيروس كورونا، بعد الشائعات المتداولة فور نشرها فيديو تطالب متابعيها بالدعاء لها، قائلة "أنا خفيت ووشى بقي كويس ولو عندي مرض خبيث هقول.. هخبي ليه".



ووجهت فريدة سيف النصر الشكر لكل الفنانين والإعلاميين الذين أطمأنوا عليها، قائلة: "الحمد لله مفيش كورونا.. كورونا الوحيدة اللي اعرفها بتاعتنا بتاعة زمان اللي كنا ناكلها تكسر سنانا"، مناشدة بعدم نشر هذه الأخبار السيئة بسبب تعب والدتها، قائلة: "كفاية فتاوي وأنا قاعدة على قلبكم أنا عندى أحفاد عايزة أربيهم وأشوفهم فى الكوشة وزي ما حبتوني وأنا صغيرة وقمر تحبوني دلوقتي".

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