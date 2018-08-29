أعلن النجم عمرو دياب خلال إحيائه حفل زفاف النجم محمد إمام، أمس الثلاثاء، عن طرح ألبومه الجديد "كل حياتى" بشكل رسمى فى الأسواق يوم 10 سبتمبر المقبل، وذلك بعد فترة من تساؤلات جمهوره حول موعد الألبوم خاصة وأنه طرح منه 4 أغانى جديدة تباعاً خلال الأسابيع القليلة الماضية، كما أنه طرح البوم للحجز المسبق فقط، على ايتيونز واحتل المركز الأول.
وحققت الأربعة أغانى الجديدة للهضبة نجاحاً وانتشاراً كبيراً بمجرد طرحها على قناته الرسمية بموقع يويتوب، وهى "كل حياتى""تعالى" و"ده لو اتساب" و"هدد"، وأهدى الأغانى الى شبكة راديو النيل لبثها عبر إذاعاتها المختلفة لتكون الاذاعة الأولى التى تبثها قبل أسبوعين.
ويحيى عمرو دياب غداً الخميس 30 أغسطس أقوى حفلات الصيف بمنطقة الساحل الشمالى، حيث كان مقررا إقامته الجمعة الماضى، ولكن تم تأجيله، خاصة مع شدة الإقبال على الحفل الذى يعد الأول للهضبة بعد طرح الأربعة اغانى الجديدة من ألبوم "كل حياتى".
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ظهرت المُغنية العالمية ليدي غاغا، بإطلالة جريئة، عندما كانت في طريقها لاستديو"Paris' Photo" في العاصمة الفرنسية باريس. وعلى الرغم من أنها ابتعدت عن الاطلالات الصادمة والغريبة، بعد أن وصلت إلى عمر الـ30، إلا أنه على ما يبدو فقد عادت ليدي غاغا إلى طبيعتها فقد جذبت الأنظار إلى اطلالتها الأخيرة في باريس، حيث ظهرت ترتدي معطفا من البولي كلوريد الفينيل الأنيق مع حزام معدني أخضر رائع منسق مع الجزء العلوي تحته معطفها. وصففت شعرها على شكل كعكة صغيرة عند مؤخرة رقبتها وكانت تبرز مظهرها الطبيعي الجميل باستخدام المكياج البسيط. وتزينت بالأقراط الضخمة ذات الأحجار الملونة التي تنسق مع ألوان ملابسها، وأكملت غاغا إطلالتها بزوج من أحذية الكاحل السوداء ذات كعب ضخم وعال بينما كانت تمسك بحقيبة يد أنيقة بحلقة ذهبية لإضفاء مظهر مثالي. وقبل رحلتها إلى باريس بفترة وجيزة، ظهرت النجمة الشهيرة
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