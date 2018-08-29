

أعلن النجم عمرو دياب خلال إحيائه حفل زفاف النجم محمد إمام، أمس الثلاثاء، عن طرح ألبومه الجديد "كل حياتى" بشكل رسمى فى الأسواق يوم 10 سبتمبر المقبل، وذلك بعد فترة من تساؤلات جمهوره حول موعد الألبوم خاصة وأنه طرح منه 4 أغانى جديدة تباعاً خلال الأسابيع القليلة الماضية، كما أنه طرح البوم للحجز المسبق فقط، على ايتيونز واحتل المركز الأول.

وحققت الأربعة أغانى الجديدة للهضبة نجاحاً وانتشاراً كبيراً بمجرد طرحها على قناته الرسمية بموقع يويتوب، وهى "كل حياتى""تعالى" و"ده لو اتساب" و"هدد"، وأهدى الأغانى الى شبكة راديو النيل لبثها عبر إذاعاتها المختلفة لتكون الاذاعة الأولى التى تبثها قبل أسبوعين.

ويحيى عمرو دياب غداً الخميس 30 أغسطس أقوى حفلات الصيف بمنطقة الساحل الشمالى، حيث كان مقررا إقامته الجمعة الماضى، ولكن تم تأجيله، خاصة مع شدة الإقبال على الحفل الذى يعد الأول للهضبة بعد طرح الأربعة اغانى الجديدة من ألبوم "كل حياتى".