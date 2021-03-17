وفاة ريم الغزالي نجمة ستار أكاديمي بعد صراع مع المرض

توفت اليوم الفنانة الجزائرية ريم غزالي نجمة ستار أكاديمي بعد معانتها مع المرض. ونشرت شقيقتها علي حسابها الشخصي إنستجرام: "منذ دقائق قليلة، فارقتنا غزالة الجزائر، الله يرحمك برحمته يا ريم”. ما فارقتني الابتسامة لأنو أعرف أنو الله أرحم وأكرم واختار لها الأحسن، أدعو لها بالرحمة وبالأشياء الطيبة والحلوة”. وأعلنت الراحلة، في نوفمبر 2019، عن إصابتها بمرض السرطان على مستوى الرأس، حيث خضعت لعملية جراحية بفرنسا.