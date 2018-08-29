كيم كاردشيان تزرع عقدا تحت الجلد حول رقبتها

نشرت كيم كاردشيان فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعى بنيو لوك جديد، وهو أنها زرعت عقد تحت الجلد حول الرقبة، والذى جعلها تبدو مثل الكائنات الفضائية وهذا وفقاً لما ذكره موقع TMZ.

وفى فيديو آخر وكان أثناء الليل، التقطت كيم كاردشيان صورة للعقد وهو ينير بداخل جلدها، فهو عبارة عن حلقات متماسكة بجانب بعضها ويتوسطها حلقات أخرى دائرية مضيئة، وقالت إن هذا اللوك الجديد يخطف قلبها وإضاءته تضىء ضربات قلبها.

تعتبر كيم كارداشيان فاشونيستا التقاليع الجديدة وهى من أكثر الأشخاص الذين ينشرون الموضة حول العالم، ومن المتوقع أن نجد العديد من الفتيات المحبين لها يتبعون نفس خطاها.