وفاة أسطورة موسيقى الريغي توتس هيبرت

عن عمر ناهز 77 عاماً، توفي اسطورة غناء موسيقى الـ"ريغي" الجامايكي ​توتس هيبرت​ في أحد مستشفيات العاصمة كينغستون، بعد اصابته بأزمة رئوية حادة أدخلته في غيبوبة اصطناعية من اجل السيطرة عليها.

نعته فرقة "توتس أند ذي ميتالز"عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، في منشور جاء فيه:"ننعى إليكم بمزيد من اللوعة وفاة فريديريك ناثانيال توتس هيبرت هذا المساء محاطاً بعائلته، في مستشفى وست إنديز الجامعي في كينغستون جامايكا".وفاة أسطورة موسيقى الريغي توتس هيبرتويُنسب إلى توتس هيبرت أنه من ابتكر موسيقى الـ"ريغي" في أغنية له عام 1968 بعنوان "دو ذا ريغي".