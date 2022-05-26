وفاة الممثل الأميركي راي ليوتا أثناء نومه عن عمر ناهز 67 عاماً
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وفاة الممثل الأميركي راي ليوتا أثناء نومه عن عمر ناهز 67 عاماً

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العرب اليوم - وفاة الممثل الأميركي راي ليوتا أثناء نومه عن عمر ناهز 67 عاماً

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واشنطن - العرب اليوم

توفي الممثل الأمريكي الشهير، راي ليوتا، اليوم الخميس، عن 67 عاما. وأفاد المتحدث باسم ليوتا أنه توفي أثناء نومه في جمهورية الدومينيكان، حيث كان يصور أحدث أفلامه السينمائية "Dangerous Waters"،  ولم يتم رسميا حتى لحظة كتابة هذه السطورة تحديد أسباب وفاة راي ليوتا وُلد راي ليوتا في نيوجيرسي، وتم إيداعه في دار للأيتام، قبل أن يتم تبنيه وهو في عمر 6 أشهر، واستطاع أن يلتقي والدته وهو الأربعينيات من عمره ونال ليوتا شهرة واسعة من بطولته فيلم العصابات الشهير "Goodfellas"، إلى جانب روبرت دي نيرو وجو بيشي، ومن إخراج مارتن سكورسيزي، من إنتاج عام 1989.

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وفاة الممثل الأميركي راي ليوتا أثناء نومه عن عمر ناهز 67 عاماً وفاة الممثل الأميركي راي ليوتا أثناء نومه عن عمر ناهز 67 عاماً



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