الفنان طارق عبد العزيز يتعرض لإصابة في الكتف

تعرض الفنان طارق عبد العزيز، لوعكة صحية، نتج عنها خلع في الكتف الأيمن، مؤكدة أنه فى تحسن ملحوظ.

وقال "عبد العزيز"، من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحمد لله أنا بكل خير وأحب أطمنكم عليا حصل خلع فى الكتف الأيمن والحمد لله فى تحسن بفضل الله ثم دعواتكم".