توقف عرض مسرحية "3 أيام فى الساحل"، للنجم محمد هنيدى، اليوم الجمعة، بسبب وعكة صحية مفاجئة لحقت بالفنان محمد محمود بدأت أمس الخميس أثناء مواصلته عرض العرض المسرحية الذى يشارك فى بطولة العرض.