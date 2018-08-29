على الرغم من الإفراج المشروط للمطرب المغربى سعد لمجرد على ذمه اتهامه باغتصاب فتاة فى فرنسا، إلا أن الفنان محمد رمضان عمل على مؤازرة صديقه بكلمات مدافعة عنه، والتى أشار من خلالها أنه قد تعرض للظلم، مشيرا إلى شماته أعدائه منه.
وقال محمد رمضان: "المظلوم ( سالم ) وإن ذمه الناس، والظالم ( نادم ) وإن مدحه الناس، ربنا ينصرك يا صاحبى يا أبن الناس الطيبين ويكفيك شماتة الأعداء سعد لمجرد محمد رمضان ".
وكانت قد أعلنت وسائل إعلام فرنسية إطلاق سراح المطرب المغربى سعد لمجرد على ذمة اتهامه باغتصاب فتاة فى التاسعة والعشرين من عمرها فى مدينة سن تروبيه الفرنسية.
وكشفت قناة lcl الفرنسية، تفاصيل الإفراج تحت أربعة شروط رئيسية، أولها "إطلاق سراح مؤقت" وليس نهائيًا ولا تعتبر براءة، مع حرمانه ومنعه منعًا باتًا من مغادرة الأراضي الفرنسية حتى الانتهاء من التحقيقات الرسمية فى خاصة بعد إعلان المدعى العام اتهامه رسميًا بالاغتصاب، وقام القضاء الفرنسي بسحب جواز سفره، مع إلزامه بتسليم نفسه يوميًا في الدرك الفرنسي.
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ظهرت المُغنية العالمية ليدي غاغا، بإطلالة جريئة، عندما كانت في طريقها لاستديو"Paris' Photo" في العاصمة الفرنسية باريس. وعلى الرغم من أنها ابتعدت عن الاطلالات الصادمة والغريبة، بعد أن وصلت إلى عمر الـ30، إلا أنه على ما يبدو فقد عادت ليدي غاغا إلى طبيعتها فقد جذبت الأنظار إلى اطلالتها الأخيرة في باريس، حيث ظهرت ترتدي معطفا من البولي كلوريد الفينيل الأنيق مع حزام معدني أخضر رائع منسق مع الجزء العلوي تحته معطفها. وصففت شعرها على شكل كعكة صغيرة عند مؤخرة رقبتها وكانت تبرز مظهرها الطبيعي الجميل باستخدام المكياج البسيط. وتزينت بالأقراط الضخمة ذات الأحجار الملونة التي تنسق مع ألوان ملابسها، وأكملت غاغا إطلالتها بزوج من أحذية الكاحل السوداء ذات كعب ضخم وعال بينما كانت تمسك بحقيبة يد أنيقة بحلقة ذهبية لإضفاء مظهر مثالي. وقبل رحلتها إلى باريس بفترة وجيزة، ظهرت النجمة الشهيرة
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