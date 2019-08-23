كيف أصبح عبد السلام النابلسى صديقا لجميع نجوم الصف الأول

تحل اليوم الجمعة ذكرى ميلاد الفنان الكوميدى عبد السلام النابلسى الذى قام فى معظم أدواره بدور صديق البطل، وكانت بدايات النابلسى فى أدوار الشاب المستهتر ابن الذوات ولم يكن مضحكا فى العديد من الأفلام عند بداية دخوله الوسط الفنى مثل أدواره فى أفلام "العزيمة، ليلى بنت الريف، الطريق المستقيم".

شارك "النابلسى"، كبار نجوم الفن بطولة أفلامهم منهم نجوم الغناء عبد الحليم حافظ محمد فوزى وفريد الأطرش، بالإضافة إلى كل من إسماعيل يس وفاتن حمامة وعمر الشريف و قام بجميع الأدوار من الغنى للمفلس والصحفى والحلاق .

فى عام 1955 ظهر مع عبد الحليم حافظ فى فيلم "ليالى الحب" ثم "فتى أحلامى" 1957 و"شارع الحب" 1958 و"حكاية حب" 1959 و"يوم من عمرى" 1961.

لعب البطولة فى فيلم حلاق السيدات أما آخر أفلامه مع فريد الأطرش فكان فى العام 1956 و"إزاى أنساك" كما شارك فاتن حمامة وعمر الشريف فى فيلم "أرض السلام".

وقد تقاسم عبد السلام النابلسى بطولة العديد من الأفلام مع الفنان إسماعيل ياسين، مع نهاية عام 1962 كان من المفترض أن يشارك عبد الحليم حافظ فى فيلم "معبودة الجماهير" وهو الدور الذى قام به الفنان فؤاد المهندس.

ومن أفلامه :ليلى بنت الريف، حب وجنون، ليالى الحب، فتى أحلامى، شارع الحب، حكاية حب، يوم من عمرى، حلاق السيدات، الرباط المقدس، رسالة غرام وغيرها من الافلام الكثيرة التى أمتعنا بها طوال مشواره الفنى.