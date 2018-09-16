الفنانة أحلام تعلن اعتزالها مواقع التواصل الاجتماعي

اعتزلت الفنانة أحلام، مواقع التواصل الاجتماعي فترة من الوقت، لحين الانتهاء من تسجيل ألبومها الجديد، لتعلن عن هذا الخبر من خلال نشر آخر صورة لها.
وجاء تعليق أحلام بأنها ستكون آخر صورة لها في الفترة الحالية، نظراً لاستعدادها لتسجيل ألبومها القادم، وأنها ستعود للتواصل مع كل محبيها عقب الانتهاء من عملها.
وكتبت أحلام لمتابعيها على انستغرام : “السعادة الوحيدة تقوم على انتظار السعادة.. استودعكم الله.. نظرًا لارتباطي بتسجيل ألبومي القادم بإذن الله” .
وأضافت : "ستكون هذه الصورة آخر صورة وتغريدة، حتى أنتهي من التسجيل إلى لقاءٍ قريب.. في أمان الله بتوحشوني".وتفاعل محبو أحلام مع كلماتها ليعلنوا عن حزنهم من اختفائها لفترة من الوقت من أجل تسجيل ألبومها، متمنين ألا تطيل الابتعاد لأنهم اعتادوا على التواصل معها بشكل مستمر.
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جذبت عارضة الأزياء البريطانية ومُقدّمة البرامج التلفزيونية أليكسا تشونج، الأنظار لإطلالتها المذهلة في عرض أزياء فيكتوريا هاوس خلال أسبوع الموضة في لندن السبت. عرضت تشونج أسلوبها المفعم بالحيوية والثقة من خلال تنورة سوداء ذات النمط المستقيم وبلوزة فضفاضة ومطرزة، وكانت تبرز من خلالهما جسدها المتناسق والرشيق، خلال أول عرض لها في أسبوع الموضة في لندن، وأكملت مصممة الأزياء التي أطلقت علامتها التجارية مؤخرا وتحمل اسمها، إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات الكعب العالي الحاد، مثبتة على كاحليها بحزام متلألئ لضمان جذب أنظار الجمهور إليها. وظهرت تشونج في وقت سابق من اليوم، بإطلالة أنيقة إذ ارتدت سروالا من الجينز الأزرق وربطت قميصا متقطعا فضفاضة فوقه بينما كانت تقف خلف الكواليس قبل أن تصل مجموعتها إلى صالة العرض، وتتعاون تشونج المحبوبة في عالم الموضة مع متاجر "ماركس آند سبنسر" وأنتجت مالبري حقيبة يد
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