ذكر موقع فارايتى أن المخرجة اللبنانية نادين لبكى تترأس لجنة تحكيم مسابقة Un Certain Regard "نظرة ما" بمهرجان كان السينمائى فى دورته المقبلة، خلفا لرئيس لجنة التحكيم السابق بينيشيو ديل تورو.

يذكر أن اللبنانية نادين لبكى ترشحت بفيلمها "كفر ناحوم"، لجائزة الأوسكار أفضل فيلم أجنبى، سبق وأن فاز بجائزة لجنة التحكيم فى مهرجان كان السينمائى الدولى، وتصدر المرتبة الأولى لشباك التذاكر اللبنانية، كما فاز بجائزة الجمهور فى مهرجان سراييفو الدولى بلبوسنة والهرسك، وجائزة الجمهور فى مهرجان ملبورن بأستراليا، وجائزة لجنة التحكيم فى مهرجان النروج السينمائى الدولى، وجائزة الجمهور التفضيلية فى مهرجان كالجارى فى كندا، وجائزة أفضل ممثل للطفل زين الرفيع، وجائزة لجنة تحكيم الشباب لأفضل فيلم فى مهرجان أنطاليا