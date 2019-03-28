سهير رمزى تتخلى عن الحجاب كاملًا فى أحدث ظهور تليفزيونى

نشرت الفنانة سهير رمزى صورة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام"، خلال استضافتها في أحد البرامج المقرر إذاعتها الليلة.

وظهرت " سهير رمزى " فى الصورة متخلية عن الحجاب بشكل كامل، رغم حرصها خلال السنوات الماضية على إرتداء حجاب يغطى جزءا من شعرها فى البرامج التليفزيونية.يذكر ان صورا انتشرت خلال الفترة الماضية لكل من الفنانة سهير رمزى وشهيرة من احدى الحفلات الخيرية دون وجود غطاء للرأس ، الا ان الفنانة شهيرة أصدرت بيانا بعد ذلك وأكدت انها تراجعت عن فكرة خلع الحجاب بشكل كامل .