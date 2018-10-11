نشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، عبر حسابها على "إنستغرام"، صورة لها من إحدى صالات العرض الفنية.

وتعليقاً عليها كتبت"حالة دوران مع الذات في "غاليري ألف نون" مع الدراويش والحبق"، إلا أنها فوجئت بتعرضها للانتقاد من إحدى المعجبات التي أبدت عتبها بعد نشر الفنانة صورها، فيما الوسط الفني حزين على وفاة الممثلة الراحلة دينا هارون.

وكتبت "أنا من معجبينك، بس احترامًا لوفاة زميلتك دينا هارون لازم ما حدا من الفنانين ينشر صوره وروحاته وجياته شي كم يوم عل قليلة ما بتتأثروا الفنانين" .

وردت فواخرجي "مع إنو مو من عادتي رد، بس كمان نسيتي إمي وخالتي واختي وخالي وخالتي وعمتي وحماتي، فقدت سبع أشخاص بفترة قريبة وبالأخير زميلتي، وما عرفت كيف رجعت للحياة بألف صعوبة وبعدني عم أتعافى".

وأضافت "وما قصرت باتجاه زميلتي ولا بيوم، وبتوقع ما قصرت مع حدًا، وحزني بقلبي ما عم يخلص ومو مضطرة قدم تبرير، وأي زميل تضامن معي يوم حزني صدقته بالمطلق حتى لو راح وإجا وعاش حياته، الحزن بالقلب مو استعراض، وبعدين مارحت حفلات صاخبة مثلًا لتلوميني، واعتذرت عن كل شي في مهرجانات ومقابلات لأني مو قادرة أصلاً، ولحتى كمان ما أسمع هيك تعليقات سهلة بالنسبة إلكم بس صعبة على غيركم.

وتابعت "وبتوقع إنو عندي درجة من الحساسية، والعالية جدًا، وبتمنى تقوليلي إذا في قواعد معينة للحزن ومدة معينة لأضحك ولا لنزل صورة ولا لأحضر فن تشكيلي ولا لأرجع للحياة ".

وأختمت "خلينا نبطل نكون أوصياء ونحس بالبشر بغض النظر، فنان أو شي تاني، عندي حزن بيغطي الكرة الأرضية، والله يبعد عنك الحزن، بتسمحيلي حاول ابتسم ولو غصب عني، حاول عيش تفاصيل حياتي حتى ولو عم كذب على حالي، أو اكتب أو إسمع غنية، ولو كانت هالإشيا دوا لروحي بتسمحيلي عيش".