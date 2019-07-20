طليقة الفنان ماجد المصري تستفز زوجته

قررت رانيا أبو النصر زوجة النجم ماجد المصري التعامل بتجاهل مع محاولات زوجته السابقة منى إش إش إستفزازها، بعدما نشرت الكثير من الصور التي تجمعها بماجد المصري رغم مرور سنوات طويلة على إنفصالهما.

ونشرت رانيا أبو النصر صور من جلسة تصوير جديدة خضعت لها كشفت عن أناقتها، متجاهلة كل الجدل الذي أثارته طليقة ماجد المصري والشائعات التي انتشرت حول عودته لزوجته الأولى من دون علمها.

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