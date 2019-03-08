صلاح عبد الله وأشرف عبد الباقى وشويكار أول ضحايا شائعات الموت فى 2019

شائعات موت المشاهير لا تنتهى، خاصة بعدما سيطرت وسائل التواصل الاجتماعى على حياتنا اليومية، فأصبحت تنتشر بسرعة الصاروخ، فتخيل أنك تتصفح موقعا إخباريا أو تقرأ صحيفة ورقية لتقرأ خبر وفاتك وأنت على قيد الحياة، هذا ما يحدث لأصحاب الوسط الفنى، فدائما تلاحق شائعات الوفاة عددًا كبيرًا من الفنانين، ويتصدرون قوائم البحث والتريند، ورغم نفى الشائعة وتأكيد المقربين منهم أنهم أحياء يرزقون، إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعى يعيشون فى عالمهم الافتراضى منعزلين عن الواقع، مرددين نفس الشائعة دون الالتفات إلى مدى حقيقة ما يتم تداوله كذبًا.

صلاح عبد الله: تعودت على شائعة وفاتى

انتشرت، أمس الخميس، شائعة وفاة الفنان صلاح عبد الله، وكذبها الفنان الكبير فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" قائلا: "تعودت على الشائعة دى باستمرار، وفوجئت وأنا فى التصوير بكم هائل من التليفونات".

وأضاف صلاح عبد الله: "الحمد لله يبقى حب الناس هو أهم شىء بالنسبة لى".

وطمأن الفنان صلاح عبد الله جمهوره بصورة سيلفى جمعته بالفنان عزت العلايلى، من كواليس مسلسله الجديد.

أشرف عبد الباقى: حسبى الله ونعم الوكيل

رغم نفى خبر وفاته وإعلان الفنان أشرف عبد الباقى أنه يتمتع بصحة جيدة، استمر رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى ترديد الشائعة فى عالمهم الافتراضى، دون الالتفات إلى مدى حقيقة ما يتم تداوله كذبًا، ليتصدر الفنان الكبير مؤشرات محرك البحث جوجل.

وقال النجم أشرف عبد الباقى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه كان يتواجد فى جدة - وقت الشائعة - لارتباطه بعروض "مسرح السعودية" على خشبة النادى الأدبى الثقافى بجدة، معربا عن اندهاشه من هذه الأخبار الكاذبة.

ونشر النجم أشرف عبد الباقى مقطعا مصورا على صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك" للتأكيد على أنه بصحة جيدة بعد الشائعات التى انتشرت حول وفاته، قال فيه: "أنا بخير الحمد لله ودلوقتى من بروفة العرض الجديد فى مسرح مصر.. مش عارف اللى بيطلع الشائعات دى هدفه إيه.. حسبى الله ونعم الوكيل فيه.. لأنه مش بيقلقنا إحنا هو بيقلق كل الناس اللى حوالينا".

شويكار: أنا زى القردة

النجمة شويكار أثيرت أخبارا حول وفاتها مؤخرًا، وردت على تلك الشائعات، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، إنها بصحة جيدة، وأن ما يقال حول فقدانها الحركة شائعة سخيفة، قائلة: "اللى بيتقال عن صحتى ده عيب أوى.. يجب على المواقع الإخبارية التأكد قبل نشر أى معلومة عن حالتى الصحية".

وعبرت شويكار عن انزعاجها الشديدة من الشائعة قائلة: "أنا كويسة وزى القردة ونفسى نعمل مصل للكذب وقلة الأدب اللى انتشرت"، مطالبة كل المواقع والجرائد بأن تتحرى الصدق وأن تعود لها فى أى أمر يخصها، وألا تنشر مثل هذه الشائعات لأنها مزعجة لها ولأسرتها.

وكان عدد من المواقع الإخبارية زعمت فقدان النجمة شويكار للحركة وأنها مصابة بمرض ليس له علاج.

وشددت "شويكار" على أن هاتفها يعمل على مدى الـ24 ساعة وتتلقى اتصالات، وهى مستعدة للرد على أى استفسارات متعلقة بها أو بحالتها الصحية، مناشدة الجميع التأكد والتثبت من صحة المعلومة قبل ترديدها، لافتة إلى أن هذه الشائعات لا تهمها كثيرًا ولكنها تثير قلق ذويها وهذا أمر يجعلها تحزن كثيرًا.