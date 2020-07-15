أسباب إرجاء جلسة محاكمة فضل شاكر إلى 16 كانون الأول المقبل
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أسباب إرجاء جلسة محاكمة فضل شاكر إلى 16 كانون الأول المقبل

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العرب اليوم - أسباب إرجاء جلسة محاكمة فضل شاكر إلى 16 كانون الأول المقبل

الفنان فضل شاكر
القاهرة - العرب اليوم

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن هيئة المحكمة العسكرية الدائمة أرجأت جلسة محاكمة الفنان فضل شاكر إلى 16 كانون الأول المقبل.وحسب الوكالة تقرر إرجاء الجلسة لتعذر سوق شاكر لأسباب أمنية.يذكر أن فاضل شاكر يحاكم بجرم التدخل في أعمال إرهابية قام بها إرهابيون، من خلال تقديم خدمات لوجيستية لهم.

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أسباب إرجاء جلسة محاكمة فضل شاكر إلى 16 كانون الأول المقبل أسباب إرجاء جلسة محاكمة فضل شاكر إلى 16 كانون الأول المقبل



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