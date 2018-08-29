احتفال محبو مايكل جاكسون بعيد ميلاده الـ60

احتفل محبو مايكل جاكسون علي طريقتهم الخاصة بذكرى ميلاد أسطورة البوب الـ60، فمنهم من نشر أكثر الأغانى التى يحبها له ومنهم من نشر صوره وراء الكواليس أو فى حفلاته وجولاته الغنائية ، أو نشر مقابلات جاكسون التليفزيونية وفيديوهات نادرة له ومنهم من ذهب لبيته لوضع الزهور احتفالا بعيد ميلاده ليتصدر مايكل جاكسون التريند الأمريكى على موقع التواصل وتغزو صوره موقع "فيسبوك".
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ظهرت المُغنية العالمية ليدي غاغا، بإطلالة جريئة، عندما كانت في طريقها لاستديو"Paris' Photo" في العاصمة الفرنسية باريس. وعلى الرغم من أنها ابتعدت عن الاطلالات الصادمة والغريبة، بعد أن وصلت إلى عمر الـ30، إلا أنه على ما يبدو فقد عادت ليدي غاغا إلى طبيعتها فقد جذبت الأنظار إلى اطلالتها الأخيرة في باريس، حيث ظهرت ترتدي معطفا من البولي كلوريد الفينيل الأنيق مع حزام معدني أخضر رائع منسق مع الجزء العلوي تحته معطفها. وصففت شعرها على شكل كعكة صغيرة عند مؤخرة رقبتها وكانت تبرز مظهرها الطبيعي الجميل باستخدام المكياج البسيط. وتزينت بالأقراط الضخمة ذات الأحجار الملونة التي تنسق مع ألوان ملابسها، وأكملت غاغا إطلالتها بزوج من أحذية الكاحل السوداء ذات كعب ضخم وعال بينما كانت تمسك بحقيبة يد أنيقة بحلقة ذهبية لإضفاء مظهر مثالي. وقبل رحلتها إلى باريس بفترة وجيزة، ظهرت النجمة الشهيرة
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