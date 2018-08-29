احتفال محبو مايكل جاكسون بعيد ميلاده الـ60



احتفل محبو مايكل جاكسون علي طريقتهم الخاصة بذكرى ميلاد أسطورة البوب الـ60، فمنهم من نشر أكثر الأغانى التى يحبها له ومنهم من نشر صوره وراء الكواليس أو فى حفلاته وجولاته الغنائية ، أو نشر مقابلات جاكسون التليفزيونية وفيديوهات نادرة له ومنهم من ذهب لبيته لوضع الزهور احتفالا بعيد ميلاده ليتصدر مايكل جاكسون التريند الأمريكى على موقع التواصل وتغزو صوره موقع "فيسبوك".