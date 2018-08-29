ينطلق يوم السبت المقبل ، تصوير أولى مشاهد مسلسل "بحر" بطولة النجم ماجد المصرى، الذى ينتمى لنوعية الـ 60 حلقة، وذلك باستديوهات أشرف عبد الباقى بمنطقة 6 أكتوبر، وتجمع المشاهد الأولى ماجد المصرى ودياب، ثم يلتحق بهما باقى الممثلين، والمسلسل من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح.
وتواصل شركة سينرجى المنتجة للعمل، التعاقدات مع باقى الممثلين الذين تم ترشيحهم، وذلك بعدما تعاقدت مع كل من محمد ياب وثراء جبيل والفنانة الشابة كوكى وفوزية محمد، والفنان محمد على رزق، كما تم التعاقد مع الفنان عبد الرحمن أبو زهرة والفنان محمود جمعة وسناء شافع والفنانة حنان سليمان والفنانة سلوى عثمان والفنان أشرف زكى.
يشار إلى أن آخر أعمال الفنان ماجد المصرى مسلسل "الطوفان" الذى جسد فيه شخصية الشيخ خالد زوج الفنانة وفاء عامر، وحقق العمل نجاحاً كبيراً وقت عرضه على التليفزيون، وشارك فى بطولة العمل كل من أحمد زاهر وهنا شيحة وأيتن عامر وفتحى عبد الوهاب وآخرون من النجوم.
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ظهرت المُغنية العالمية ليدي غاغا، بإطلالة جريئة، عندما كانت في طريقها لاستديو"Paris' Photo" في العاصمة الفرنسية باريس. وعلى الرغم من أنها ابتعدت عن الاطلالات الصادمة والغريبة، بعد أن وصلت إلى عمر الـ30، إلا أنه على ما يبدو فقد عادت ليدي غاغا إلى طبيعتها فقد جذبت الأنظار إلى اطلالتها الأخيرة في باريس، حيث ظهرت ترتدي معطفا من البولي كلوريد الفينيل الأنيق مع حزام معدني أخضر رائع منسق مع الجزء العلوي تحته معطفها. وصففت شعرها على شكل كعكة صغيرة عند مؤخرة رقبتها وكانت تبرز مظهرها الطبيعي الجميل باستخدام المكياج البسيط. وتزينت بالأقراط الضخمة ذات الأحجار الملونة التي تنسق مع ألوان ملابسها، وأكملت غاغا إطلالتها بزوج من أحذية الكاحل السوداء ذات كعب ضخم وعال بينما كانت تمسك بحقيبة يد أنيقة بحلقة ذهبية لإضفاء مظهر مثالي. وقبل رحلتها إلى باريس بفترة وجيزة، ظهرت النجمة الشهيرة
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