وفاة المخرجة مها عرام ونقابة السينمائيين تنعيها

نعت نقابة السينمائيين المخرجة الراحلة مها عرام، فى بيان رسمى، جاء فيه "تنعى نقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة رئيس اتحاد الفنانيين العرب بمزيد من الحزن والأسى المخرجة المتميزة مها عرام التى وافتها المنية بعد صراع مرير مع المرض، ونحن إذ نؤكد افتقادنا لمخرجة ذات بصمة واضحة فى السينما عبر أعمال متميزة وجديرة بالتقدير آملين لمولى أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم عائلته خالص الصبر والسلوان".

مها عرام مخرجة مصرية، تخرجت فى قسم المونتاج بالمعهد العالى للسينما، لكنها عملت لاحقًا بالإخراج، اشتركت فى العديد من الأفلام كمساعد مخرج حتى أخرجت أول أفلامها وهو الفيلم التليفزيونى (حواء 2000) فى عام 1993، وضعت موسيقى وألحان فيلم (مربط الفرس) لعام 1994 كما أخرجته، وأخرجت أيضًا بعض الكليبات وإعلانات التليفزيون والسهرات التليفزيونية، كما أخرجت للتليفزيون مسلسل (ألف ليلة وليلة)، كما قامت بالتمثيل فى بداية حياتها الفنية فى الأفلام فى أدوار صغيرة مثل فيلم (خرج ولم يعد) 1984 وفيلم (بيت القاصرات) 1984 وفيلم (العايقة والدريسة) 1985.