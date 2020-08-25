نيكول سابا تعلن وفاة مدير أعمالها وائل المصري
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نيكول سابا تعلن وفاة مدير أعمالها وائل المصري

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العرب اليوم - نيكول سابا تعلن وفاة مدير أعمالها وائل المصري

الفنانة اللبنانية نيكول سابا
القاهرة - العرب اليوم

 اعلنت الفنانة اللبنانية نيكول سابا عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” عن وفاة مدير أعمالها وائل المصري  ، اليوم الثلاثاء، دون الكشف عن الأسباب.

وقد نعته بكلمات مؤثرة قائلة : “بكثير من الحزن والأسى، أنعي صديق عمري ورفيق دربي وأخي ومدير أعمالي السيد وائل المصري ، كما أتقدّم بخالص التعزية لأهله وعائلته.. عائلتي الثانية.. آمين، كان قلبك حزين بس كان قلبك كبير.. مع السلامة يا عشرة العمر والأيام الجميلة ..الله يرحمك”.

نيكول سابا تعلن وفاة مدير أعمالها وائل المصري

 

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نيكول سابا تعلن وفاة مدير أعمالها وائل المصري نيكول سابا تعلن وفاة مدير أعمالها وائل المصري



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