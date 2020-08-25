نيكول سابا تعلن وفاة مدير أعمالها وائل المصري

اعلنت الفنانة اللبنانية نيكول سابا عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” عن وفاة مدير أعمالها وائل المصري ، اليوم الثلاثاء، دون الكشف عن الأسباب.

وقد نعته بكلمات مؤثرة قائلة : “بكثير من الحزن والأسى، أنعي صديق عمري ورفيق دربي وأخي ومدير أعمالي السيد وائل المصري ، كما أتقدّم بخالص التعزية لأهله وعائلته.. عائلتي الثانية.. آمين، كان قلبك حزين بس كان قلبك كبير.. مع السلامة يا عشرة العمر والأيام الجميلة ..الله يرحمك”.