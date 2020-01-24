وفاة جدة الفنانة هاجر الشرنوبي

رحلت منذ قليل جدة الفنانة هاجر الشرنوبي ابنة عم الفنان محمد الشرنوبي.

حيث نشرت هاجر عبر صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماع "فيسبوك" وعلقت قائلة: "جدتي والدة أمي في ذمة الله أسالكم الدعاء والفاتحة، سلميلي على بابا.