

بعد قرارها توقيف إنتاج الألبومات وما أثاره في الوسط الفني والإعلامي والجماهيري، توجّهت الفنانة إليسا إلى جمهورها، عبر “تويتر”، قائلةً: “أتفهّم حزنكم تمامًا، وأقدّر كل الرسائل التي أتلقّاها منكم. أريدكم أن تعرفوا أن ما أفعله هو لمصلحتي الخاصة. ما زال مبكرًا الحديث (عن الاعتزال) نظرًا إلى أن ألبومي وحفلاتي ومشاريع عديدة لا تزال أمامي. وأعدكم بأنني عندما أكون جاهزة سأنتج لنفسي”.