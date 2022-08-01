وفاة النجمة الكوميدية الأميركية بات كارول

توفيت النجمة الكوميدية الأمريكيةK بات كارول، الحاصلة على جائزة إيمي عن صوت أورسولا فى فيلم الأنيميشن The Little Mermaid، عن عمر يناهز 95 عاما. وقالت ابنتها كيرى كارسيان، وهى وكيلة أعمالها، إن كارول توفيت بمنزلها فى كيب كود في ماساتشوستس بينما ذكرت "إى دبليو"، أثناء تعافيها من التهاب رئوي.

واقتحمت السيدة كارول التلفزيون بصفتها ممثلة كوميدية في الخمسينيات وأصبحت لاحقا عنصرا أساسيا في برامج "Password" و"I’ve Got a Secret" وعروض الألعاب الأخرى، كما شوهدت بشكل متكرر في المسلسلات الكوميدية مثل The Mary Tyler Moore والدراما مثل Police Woma,فازت السيدة كارول بجائزتي Drama Desk وOuter Critics Circle في عام 1980 عن الأداء، وفي عام 1981 فاز تسجيلها في إحدى المسرحيات بجائزة جرامي عن فئة "أفضل كلمة منطوقة".