وفاة والدة الفنانة المصرية فريدة سيف النصر

توفيت، منذ قليل، والدة الفنانة فريدة سيف النصر، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.وكانت فريدة سيف النصر كشفت، عبر صفحتها على فيسبوك، عن إصابة والدتها وشقيقها بفيروس كورونا.

وكتبت وقتها: "لا حول ولا قوة إلا بالله أخي بدر الدين في العناية المركزة بمستشفى العزل، أمي العناية المركزة اتعملت لها في البيت لصعوبة نقلها وصعوبة الحركة.. يا رب بلغنا رمضان زايدين غير منقوصين".