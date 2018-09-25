وفاة الفنانة سهير فخري حماة رانيا فريد شوقي

رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، الفنانة سهير فخري والدة تامر الصراف زوج الفنانة رانيا فريد شوقي، ومن المقرر أن يقام العزاء اليوم فى مسجد الشرطة.
ولدت سهير فخرى في القاهرة في عام 1943، وبدأت التمثيل فى طفولتها من خلال فيلم " خلود "، مع المخرج عز الدين ذو الفقار عام 1948، وعملت كذلك خلال نفس الفترة في أفلام "ولدي، من غير وداع، اشهدوا ياناس"، وابتعدت سهير عن الفن ثم عادت بعد 13 عامًا إلى السينما من خلال فيلم "أجازة صيف" مع زكي رستم.
وعقب نكسة 1967 وبعد المشكلة التي واجهتها هي وزوجها محمد كامل حسن المحامي مع سكرتير المشير عبد الحكيم عامر، عادت سهير فخري للنشاط الفنى الفني من خلال أفلام "الرجل الذي فقد ظله، خياط السيدات، الاختيار، رجال بلا ملامح"، واعتزلت سهير فخرى الفن نهائيًا فى مطلع السبعينيات.
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ظهرت الممثلة الشهيرة بليك ليفلي، البالغة من العمر 31 عاما، بإطلالة مميّزة عندما غادرت فندق بلازا في العاصمة الفرنسية باريس للتوجه إلى عرض أزيار العلامة التجارية العالمية "ديور" خلال أسبوع الموضة في باريس الإثنين، وانضمت إليها زميلتها الممثلة، 26 عاما، التي ظهرت بإطلالة أنيقة أيضا. لم يكن غريبا على ليفلي ارتداء ماركة ديور إذ ظهرت الفنانة المتزوجة من ريان رينولدز، مرتدية فستانا من التل كان له غطاء شبكي من الترتر من تصميم "ديور"، وأضافت إلى إطلالتها زوجا من الأحذية الأنيقة والتي تشبه أحذية سندريلا من تصميم كريستيان لوبوتان لهذه المناسبة وسط حشد كبير من المعجبين على السجادة الحمراء. وظهرت ليفلي وهي تغادر فندقها كانت ترتدي سترة منمقة فوق فستانها، مضيفة طبقة أخرى مع معطف كاكي بسيط، وصُفِّفَ شعرها الأشقر في تجعيدات فضفاضة انسدل بطبيعته فوق أكتافها وظهرها وهي تتجه نحو السجادة
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