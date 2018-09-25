وفاة الفنانة سهير فخري حماة رانيا فريد شوقي

رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، الفنانة سهير فخري والدة تامر الصراف زوج الفنانة رانيا فريد شوقي، ومن المقرر أن يقام العزاء اليوم فى مسجد الشرطة.

ولدت سهير فخرى في القاهرة في عام 1943، وبدأت التمثيل فى طفولتها من خلال فيلم " خلود "، مع المخرج عز الدين ذو الفقار عام 1948، وعملت كذلك خلال نفس الفترة في أفلام "ولدي، من غير وداع، اشهدوا ياناس"، وابتعدت سهير عن الفن ثم عادت بعد 13 عامًا إلى السينما من خلال فيلم "أجازة صيف" مع زكي رستم.

وعقب نكسة 1967 وبعد المشكلة التي واجهتها هي وزوجها محمد كامل حسن المحامي مع سكرتير المشير عبد الحكيم عامر، عادت سهير فخري للنشاط الفنى الفني من خلال أفلام "الرجل الذي فقد ظله، خياط السيدات، الاختيار، رجال بلا ملامح"، واعتزلت سهير فخرى الفن نهائيًا فى مطلع السبعينيات.